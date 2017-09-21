Кравчук: игра «Куньлуня» в меньшинстве оставляет желать лучшего

Тренер «Куньлунь Ред Стар» Игорь Кравчук подвёл итоги проигранного матча с «Северсталью» (4:5).



«Игра шла с переменным успехом. «Северсталь» повела в счёте, мы смогли переломить ход на какое-то время, но, к сожалению, заработали удаления. Наша игра в меньшинстве оставляет желать лучшего. Так же, пожалуй, как и при «пять на пять».



Что Майк Кинэн высказывал судьям после матча? Я не могу комментировать этот момент. Он находился с арбитрами один, и я не слышал, что он говорит», — цитирует Кравчука официальный сайт «Северстали».

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