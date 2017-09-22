Гулявцев: порадовали пять забитых шайб, но не пропущенные четыре

Главный тренер «Северстали» Александр Гулявцев поделился впечатлениями после победы над «Куньлунь Ред Стар» (5:4).



«Сегодня матч был хорошим, динамичным. Обе команды начали на больших скоростях. Меня порадовало, что мы забили пять шайб, но не порадовало, что пропустили четыре. В последнее время мы мало что создавали в атаке, но старались плотно действовать в обороне. Но сегодня мы где-то раскрылись, а «Куньлунь» хорошо добавил в нужные моменты. Особенно это было заметно во второй и третьей шайбах.



Сегодня сработало большинство. Видимо, оно и принесло нам эти три очка», — цитирует тренера официальный сайт клуба.

«Северсталь» победила «Куньлунь» в результативном матче