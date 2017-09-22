Кагарлицкий:«Северсталь» много пропустила, нам это несвойственно

Нападающий «Северстали» Дмитрий Кагарлицкий поделился эмоциями после победы над «Куньлунь Ред Стар» (5:4).



«Матч оставил двоякое впечатление. С одной стороны, мы победили, взяли три очка. И это самое важное сейчас. С другой – мы пропустили четыре шайбы. Для нашей команды это не свойственно. В последних встречах мы не так много пропускали. За исключением игры со СКА. Но, самое важное – это победа и три очка. Здорово, что реализовали численное преимущество.



Реализация большинства? Мы много работаем над этим компонентом. Во многих матчах мы играли неплохо, но чего-то не хватало: последнего броска, последней передачи. А сегодня сработали почти все заготовки. Конечно, у нас ещё есть пара секретов», — приводит слова игрока официальный сайт «Северстали».

Итоги дня КХЛ: у Шалаева лопнуло терпение, «Йокерит» не заметил ЦСКА В матчах с участием СКА начинают разгораться судейские скандалы.