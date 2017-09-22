Васильев: с моей фамилией в матче НХЛ получилось весело, американец напутал

Защитник «Северстали» Валерий Васильев поделился впечатлениями после победы над «Куньлунем» (5:4) и прокомментировал ошибку сотрудников НХЛ, занесших его фамилию в список участников одного из матчей.



«Все старались и бились. Наконец-то удалось забить больше двух шайб. И поэтому выиграли. Нужно продолжать играть вне зависимости от счёта, не смотря на него. Надо делать свою работу, вот и всё. Стараться наращивать темп. Не важно, как складывается матч: выигрываешь, проигрываешь, равенство – работать и всё. От начала и до конца.



Ошибка от сотрудников НХЛ? Достаточно весело было – все посмеялись. Какой-то американец хорошо так напутал», — цитирует игрока официальный сайт клуба.

Посмотреть видео можно на официальном канале клуба в YouTube.