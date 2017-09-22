Бурмистров: атмосфера в Шанхае великолепная, но зрителей могло быть больше

Нападающий «Ванкувер Кэнакс» Александр Бурмистров подвёл итоги выставочной встречи в Шанхае с «Лос-Анджелес Кингз», в которой его команда проиграла — 2:5.



«Могу сказать, что сегодня нам пришлось довольно сложно. Матч был выставочным, но получился весьма серьезным и напряжённым. Что мы, что «Лос-Анджелес» играли с большой самоотдачей. Мы не очень удачно начали встречу, но потом почти смогли отыграться. Жаль, что в концовке не получилось. Мы могли бы создать побольше моментов, но… Что ж, мы это переживем и будем двигаться дальше.



Лично я чувствовал себя хорошо, хотя было довольно жарко. Но в целом все было отлично. Атмосфера была великолепной. Быть первыми игроками НХЛ в Китае — это довольно круто. Наверное, болельщиков могло быть и побольше, но все равно было здорово», — цитирует игрока официальный сайт лиги.

«Лос-Анджелес» обыграл «Ванкувер» в выставочном матче в Китае