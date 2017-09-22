Никитин: «Йокерит» хорошо играл весь матч, ЦСКА — только в третьем периоде

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин кратко прокомментировал поражение своей команды во встрече с «Йокеритом». Московский клуб уступил со счётом 0:4 в гостях, специалист поздравил финский коллектив с успехом.



«Поздравляю «Йокерит» с победой. Они хорошо играли на протяжении всей игры, мы же — только в третьем периоде. Этого недостаточно против такой дисциплинированной команды, как «Йокерит», — цитирует тренера клубная пресс-служба.



Команда Юкки Ялонена выиграла свой шестой матч кряду, «армейцы» вторую встречу подряд проиграли.

ЦСКА крупно проиграл «Йокериту», потерпев второе поражение подряд