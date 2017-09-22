Гол Бойкова и три передачи Якупова помогли «Колорадо» разгромить «Даллас»

«Колорадо Эвеланш» одержал разгромную победу над «Даллас Старз» в предсезонном матче — 5:1. Российский нападающий «Эвеланш» Наиль Якупов записал на свой счёт три результативные передачи. Защитник Сергей Бойков отметился забитым голом, хотя провёл на площадке всего 67 секунд. Голкипер Семён Варламов сделал 21 сейв. Защитник Андрей Миронов провёл на льду 21 минуту. За «Старз» 14 минут 20 секунд отыграл Денис Гурьянов.

«Чикаго Блэкхоукс» разгромил «Детройт Ред Уингз» со счётом 6:1. Нападающий «Чикаго» Брэндон Саад оформил хет-трик, Рихард Паник записал на свой счёт три результативные передачи. Россиянин Артём Анисимов провёл на льду чуть более 17 минут. За «Детройт» 12 минут 41 секунду отыграл форвард Евгений Свечников.

В ещё одном матче «Миннесота Уайлд» минимально одолел «Виннпег Джетс» — 1:0.

НХЛ. Предсезонные матчи

«Даллас» — «Колорадо» — 1:5 (0:3, 0:1, 1:1)

«Детройт» — «Чикаго» — 1:6 (0:1, 1:4, 0:1)

«Виннипег» — «Миннесота» — 0:1 (0:0, 0:1, 0:0).