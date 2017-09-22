Зимин: ЦСКА — это некий анти-СКА, команде нужен жёсткий и авторитетный тренер

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер России Евгений Зимин прокомментировал 13-ю победу подряд СКА и второе поражения кряду для ЦСКА.

«Авангард» оказал Санкт-Петербургу серьёзное сопротивление. Может быть, для СКА это был самый напряжённый матч в нынешнем чемпионате. Судейство — это всегда самый спорный вопрос. Хорошо, что руководство Омска бьётся за свою команду, не во всех клубах такое происходит.

С точки зрения командных взаимодействий у СКА в КХЛ конкурентов нет. Тренерский штаб СКА и сборной России сделал очень правильные выводы после Кубка мира — 2016. В более современный и комбинационный хоккей стал играть СКА. Да и наша национальная команда весной на чемпионате планеты выглядела по-новому, более свежо. Там только одна ошибка помешала нам в полуфинале пройти Канаду и выиграть главный трофей. Какая ошибка? Она называется «Илья Ковальчук». Прошлый сезон он провёл качественно, и его опыта, умения завести команду, повести её за собой очень не хватило в Кельне — особенно против Канады. В нынешнем регулярном чемпионате КХЛ Илья стал играть еще сильнее. Видно, что он держит команду в своих руках, объединяет её, являясь связующим звеном между штабом Олега Знарка и хоккеистами. Таких лидеров, как Ковальчук, единицы даже в НХЛ.

ЦСКА допустил ошибку, нарушив те командные связи, которые годами отрабатывались при Дмитрие Квартальнове. Массовая скупка хороших игроков позволила ЦСКА громко заявить о себе, но та команда, которая три года подряд становилась чемпионом регулярного первенства, ушла в прошлое. В плане коллективных взаимодействий ЦСКА сегодня — это некий анти-СКА. Игорь Никитин — хороший человек и качественный специалист. Но в нынешнем ЦСКА нужен очень жёсткий и очень авторитетный тренер, который держит команду в ежовых рукавицах, навязывает ей единоначалие. СКА с таким запасом очков не выиграет этот регулярный чемпионат только в одном случае — если сам этого не захочет. А этот сценарий, сами понимаете, не вероятен», — цитирует Зимина Russia-Hockey.