Семикратный обладатель Кубка Стэнли Робинсон вошёл в управленческий штаб «Блюз»

Известный хоккеист и тренер Ларри Робинсон вошёл в управленческий штаб «Сент-Луис Блюз». Об этом информирует официальный сайт клуба Национальной хоккейной лиги.



65-летний специалист займёт пост старшего консультанта клуба по хоккейным операциям. В последнее время Робинсон работал в «Сан-Хосе Шаркс».



В качестве игрока Робинсон шесть раз выигрывал Кубок Стэнли с «Монреаль Канадиенс», а в качестве главного тренера – с «Нью-Джерси Дэвилз» в 2000 году. «Сент-Луис» ни разу в своей истории не выигрывал Кубок Стэнли.

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