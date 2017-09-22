Булянский: «Югре» стыдно за любой проигрыш, каким бы он ни был

Нападающий «Югры» Артём Булянский прокомментировал поражение от «Локомотива» (2:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.



«Жаль, что в какой-то степени не оправдал доверие болельщиков. Я слышал, как они нас поддерживают, и каждый раз готов выражать им искренние слова благодарности.



Сейчас мы попали в какую-то яму, но будем выкарабкиваться через тренировки и самоотдачу. Мы бились, но очков нам это не принесло. Поверьте, нам стыдно за любой проигрыш, каким бы он ни был – боевым или, как говорят, безвольным. Однозначно не хорошо начинать домашнюю серию с проигрыша. Главное, чтобы в нас продолжали верить болельщики, а мы будем побеждать», – цитирует игрока официальный сайт клуба.

«Югра» уступила «Локомотиву», потерпев пятое поражение подряд