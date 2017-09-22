Губернатор Омской области: такого грязного судейства, как со СКА, ещё не видел

Губернатор Омской области Виктор Назаров подверг критике судейство матча регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» — СКА (1:3).
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СКА на классе победил в Омске, но его соперник снова заговорил о судействе.
«Такого грязного и отвратительного судейства, как на вчерашнем матче, я не видел никогда. Но, несмотря на это, «Авангард» не опустил рук, наша команда продолжала играть до последнего. Ребята, вы лучшие! Я в вас верю!
А руководству КХЛ давно пора обратить внимание на то, что происходит в судействе», – написал Назаров в «Инстаграме».
Также информация доступна в «инстаграме» Виктора Назарова.
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