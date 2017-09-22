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Губернатор Омской области: такого грязного судейства, как со СКА, ещё не видел

22 сентября 2017, пятница. 10:47 Хоккей

Губернатор Омской области Виктор Назаров подверг критике судейство матча регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» — СКА (1:3).

«Пусть меня штрафуют!» «Авангард» проиграл СКА и разозлился на судей
СКА на классе победил в Омске, но его соперник снова заговорил о судействе.

«Такого грязного и отвратительного судейства, как на вчерашнем матче, я не видел никогда. Но, несмотря на это, «Авангард» не опустил рук, наша команда продолжала играть до последнего. Ребята, вы лучшие! Я в вас верю!

А руководству КХЛ давно пора обратить внимание на то, что происходит в судействе», – написал Назаров в «Инстаграме».

Также информация доступна в «инстаграме» Виктора Назарова.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Авангард ХК СКА Хоккейное судейство
Новости. Хоккей
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