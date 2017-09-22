Зарипов: были предложения от нескольких клубов НХЛ, меня они не устроили

Нападающий Данис Зарипов ответил отказом на предложения нескольких клубов Национальной хоккейной лиги. Об этом рассказал сам хоккеист. КХЛ 25 июля сообщила о дисквалификации Зарипова в связи с положительным результатом его допинг-пробы, взятой во время чемпионата лиги сезона-2016/17. В допинг-пробе игрока было обнаружено вещество, относящееся к классу диуретиков и маскирующих агентов.

НХЛ дала разрешение Зарипову выступать в лиге, несмотря на двухлетнюю дисквалификацию. Хоккеист не может выступать в КХЛ и в остальных соревнованиях под эгидой Международной федерации хоккея. Зарипов подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд на решение о дисквалификации.

«В отношении НХЛ пока всё тихо, говорить об этом нет смысла. Были предложения от нескольких клубов, но они меня не устроили. Не собираюсь говорить, что именно и какие клубы. Буду ждать других предложений, которые мне подойдут



Тренируюсь каждый день, стараюсь держать форму и жду изменений в профессиональном направлении. Не хочется пока обсуждать процесс по арбитражному суду», — цитирует игрока ТАСС.