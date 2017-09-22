Рыспаев: буду всеми силами биться за «Торпедо» У-К

ТафгайДамир Рыспаев поделился впечатлениями от подписания контракта с «Торпедо» из Усть-Каменогорска.



«Главное, что мне предоставили испытательный срок. Теперь надо его достойно пройти. Это для меня новый вызов и новое испытание. Надеюсь, у меня получится. Будучи игроком «Номада», многие болельщики смогли оценить меня как профессионального хоккеиста, а не тафгая. Хотел бы поблагодарить руководство «Барыса», что поддержали меня и дали возможность выступать в чемпионате Казахстана.



Чувствую духовный подъём, ведь я возвращаюсь в родной город. Уже скоро состоится моя первая игра за «Торпедо». Хочу принести родной команде максимальную пользу. Буду всеми силами биться за неё», — цитирует хоккеиста «шайба.kz».

«Торпедо» У-К подписало односторонний контракт с тафгаем Рыспаевым