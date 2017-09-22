Скилле: слышал негативные истории о том, что в КХЛ происходило раньше

Нападающий минского «Динамо» Джек Скилле поделился впечатлениями от КХЛ.

«Я просто играю в хоккей как умею и хочу приносить пользу команде. Стараюсь быть на льду самим собой. Меня не беспокоила разница в стилях между НХЛ и КХЛ. Не могу поменяться лишь потому, что оказался в другой лиге. Как играется в одной тройке с Куинтоном Хауденом и Джастином Фонтейном? Мы быстро нашли общий язык. Знаем, чего ждать друг от друга, и это помогает наладить «химию».

Раньше было несколько предложений из КХЛ, однако я не обращал на них внимания. Моё сердце было отдано НХЛ. Подумал, что это шанс играть больше. В НХЛ проводил на льду по шесть-восемь минут за матч. Это расстраивало, потому что хотелось быть в команде на более важной роли, которой, как мне кажется, я заслуживал.

Решение далось мне крайне тяжело. Пришлось полностью выйти из зоны комфорта. Мы, североамериканцы, не знаем, чего ожидать от КХЛ. Доводится слышать разного рода негативные истории о том, что здесь происходило раньше. Но пока мой опыт здесь был положительным. Лига растёт, развивается с каждым годом. Люди говорят разное — и хорошее, и плохое. Просто когда речь идёт о выходе из зоны комфорта и переезде в совершенно другую обстановку, а ты узнаешь какой-то негатив, то склоняешься к тому, что лучше остаться дома. Тем не менее я приехал сюда, и пока Минск производит отличное впечатление. Стиль жизни за пределами льда здесь совершенно другой. Машины у меня пока нет, всё время пользуюсь «юбером». В США всё необходимое можно купить в магазине шаговой доступности, а здесь продукты и товары как-то рассредоточены по разным местам. Кроме того, в Минске чаще питаюсь в ресторанах, чем дома. Языковой барьер тоже огромен. Думаю, через месяц адаптируюсь и почувствую себя в Минске в своей тарелке.

Я привык к большим площадкам, ещё когда выступал за юношескую сборную США. Европейский хоккей понимаю — да и, кроме размера льда, он практически ничем не отличается от североамериканского», — цитирует игрока официальный сайт клуба.