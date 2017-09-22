Контиола набрал своё 100-е очко за «Локомотив»

Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Югра» — «Локомотив» (2:3) ознаменовался юбилейным достижением форварда ярославской команды Петри Контиолы.

«Югра» уступила «Локомотиву», потерпев пятое поражение подряд

Финский форвард отметился голевым пасом. Это очко стало 100-м для хоккеиста за ярославскую команду. На счету Контиолы 32 заброшенные шайбы и 68 голевых передач в 166 матчах. Также на уровне Континентальной хоккейной лиги финский форвард выступал за «Магнитку» и «Трактор».

Также информация доступна в официальном «твиттере» ярославского «Локомотива»