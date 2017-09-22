Фридман: обмен с «Детройтом» может повлиять на приглашение Зарипова в «Пингвинз»

Известный североамериканский обозреватель канала Sportsnet Эллиотт Фридман прокомментировал возможное появление в составе «Питтсбург Пингвинз» российского нападающего Даниса Зарипова.



«Возможный обмен между «Детройтом» и «Питтсбургом» зависит от того, чем закончатся переговоры «Ред Уингз» и Андреаса Атанасью. Генеральный менеджер «Пингвинз» Джим Рутерфорд дал понять, что есть три варианта, один из которых – приобретение «Питтсбургом» форварда «Детройта» Райли Шихэна. Я считаю, что здесь стороны близки к согласию. Но пока трудно понять, как относится «Детройт» к тому, чтобы потерять и Шихэна, и Атанасью, и из-за этого «Питтсбург» может отказаться от этого варианта. Вторая часть этого сценария заключается в том, что «пингвины» могут выдержать паузу. Это даст возможность понять ситуацию, прежде чем сделать Евгения Малкина счастливым и пригласить Даниса Зарипова», — отметил Фридман.



23-летний форвард Андреас Атанасью, которым ранее интересовался «Ак Барс», остаётся без контракта в статусе ограниченно свободного агента. У 25-летнего центрального нападающего Райли Шихэна действует последний год текущего контракта с «Ред Уингз» ($ 2 млн). Что касается Даниса Зарипова, то хоккеист не может выступать в КХЛ и в остальных соревнованиях под эгидой Международной федерации хоккея, ожидая решения по апелляции в Спортивном арбитражном суде.

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