Варламов: чувствую себя отлично, а это очень важно

Вратарь «Колорадо» Семён Варламов прокомментировал разгромную победу в предсезонном матче с «Даллас Старз» (5:1). 29-летний хоккеист пропустил вторую половину сезона-2016/17. Варламов перенёс две операции на бёдрах.



«Я отыграл все 60 минут. Для меня было важно провести несколько предсезонных матчей, прежде чем отправляться на первую игру сезона. У меня хорошая игра. Мы доминировали весь матч. Чувствую себя отлично, а это очень важно. Мне нужно обрести уверенность в своих силах», – цитирует хоккеиста официальный сайт клуба.

Варламов сыграл за «Колорадо» впервые за восемь месяцев