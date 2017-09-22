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Варламов: чувствую себя отлично, а это очень важно

22 сентября 2017, пятница. 13:15 Хоккей

Вратарь «Колорадо» Семён Варламов прокомментировал разгромную победу в предсезонном матче с «Даллас Старз» (5:1). 29-летний хоккеист пропустил вторую половину сезона-2016/17. Варламов перенёс две операции на бёдрах.

«Я отыграл все 60 минут. Для меня было важно провести несколько предсезонных матчей, прежде чем отправляться на первую игру сезона. У меня хорошая игра. Мы доминировали весь матч. Чувствую себя отлично, а это очень важно. Мне нужно обрести уверенность в своих силах», – цитирует хоккеиста официальный сайт клуба.

Варламов сыграл за «Колорадо» впервые за восемь месяцев
Источник: Официальный сайт "Колорадо Эвеланш" Сообщить об ошибке
Теги
Колорадо Эвеланш Семён Варламов
Новости. Хоккей
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