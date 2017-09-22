Вайсфельд: у «Салавата» сейчас идёт этап становления, болезнь роста

Генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд прокомментировал обмен Булыгина на Грошева в «Адмирал», а также предстоящий матч с магнитогорским «Металлургом».



«Магнитка» – первый серьёзный соперник? Сейчас никто не знает, какой соперник серьёзнее. Я думал, что через 10 туров всё станет понятно, а тут вообще ничего не понятно. Если между первым и девятым место три очка разница, то не угадаешь, какой соперник опаснее. Не думаю, что есть смысл отдельно кого-то выделять. Взять Череповец – они идут во второй половине турнирной таблицы, а мы им проиграли дома. Восток выравнивается.



Какая бы сильная команда ни была, какие бы сильные игроки ни были, если они собраны первый год, да ещё и тренерский штаб новый, это всегда сложно. У нас сейчас идёт этап становления. В принципе, результат пока нормальный. Конечно, хотелось бы большего. Мы проиграли четыре матча и во всех из них могли выиграть. Я это отношу к тому, что идёт болезнь роста.



Кареев играет хорошо. Человек пропускает одну шайбу, как в матче с Череповцом, причём его вины там совсем нет. Он прошёл через очень серьёзные испытания, пока стал вратарём команды КХЛ, и сейчас перед ним очередной рубеж, который он должен взять. Не думаю, что три поражения на нём отрицательно скажутся. Если он боец, если он готов к вызову, то это просто очередной этап.



Обмен Грошева на Булыгина? Булыгин у нас немножко загрустил, а Грошев болтается в системе «Адмирала». Я считаю, что это хорошо для ребят в первую очередь. Для клуба особой разницы не было, а для игроков обмен пойдёт на пользу. А дальше всё будет зависеть от Грошева, как он будет прогрессировать, – цитирует функционера «БИЗНЕС Online».

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