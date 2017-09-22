Суббэн: Емелин будет важной частью «Нэшвилла»

Защитник действующего победителя Западной конференции НХЛ «Нэшвилл Предаторз» Пи Кей Суббэн высказался об игре новичка команды защитника Алексея Емелина. Суббэн и Емелин выступали вместе в «Монреаль Канадиенс».



«Ему не нужно никому доказывать умение сыграть в тело, но мне нравится, когда он это делает. Он, вероятно, входит в тройку парней в НХЛ с точки зрения такой игры. Он делал это всю свою карьеру. Я наблюдал, как он так играл в течение многих лет, и я не могу дождаться, когда увидим его в матчах сезона. Емелин прекрасно видит лёд и катается на коньках. Он адаптируется, и вы увидите, как он может играть. Емелин будет важной частью нашей команды, без сомнения», — цитирует игрока официальный сайт НХЛ.

«Мы знали, что он способен на хиты. Я помню, как разговаривал с Суббэном о нём этим летом, и Пи Кей сказал, что Емелин — один из тех, против кого наиболее тяжело играть в НХЛ», — высказался о Емелине главный тренер «хищников» Питер Лавиолетт.