М. Осипов: я плохо играю в хоккей, поэтому и выпал из состава «Салавата Юлаева»

Защитник «Салавата Юлаева» Максим Осипов прокомментировал попадание в ротацию и сообщил, что не сыграет в Магнитогорске с «Металлургом».



«Вы в курсе, что я не играю с Магнитогорском? Играть не получается в хоккей. Видимо, поэтому и выпал из состава. Сейчас жду своего шанса. Тренеры мне свою позицию сказали: у нас надо заработать место в составе. Считаю, что они абсолютно правы.



В чём причина? Я плохо играю в хоккей. Вот единственная причина. Не знаю, что тут ещё. Если будешь только в обороне или в атаке играть, это ничего тебе не даст.



Я не жалею нисколько о переходе. Что жалеть о сделанном? Надо тут попадать в состав, вот и всё», – цитирует Осипова «БИЗНЕС Online».

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