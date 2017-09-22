Емелин: я рад быть в «Нэшвилле»

Защитник «Нэшвилл Предаторз» Алексей Емелин поделился первыми впечатлениями от пребывания в команде. Он был обменян из «Вегас Голден Найтс». 31-летний Емелин перешёл в «Вегас» из «Монреаль Канадиенс» на драфте расширения. Россиянин провёл в Национальной хоккейной лиге 380 матчей, в которых набрал 72 (14+58) очка при показателе полезности "-18". В прошедшем сезоне на его счету 10 (2+8) результативных баллов в 76 играх при показателе полезности "+1". У Емелина остаётся год по контракту с зарплатой $ 4,1 млн.

Суббэн: Емелин будет важной частью «Нэшвилла»

«Это очень хорошая команда, и у нас есть отличный шанс получить Кубок. Я рад, что меня обменяли. Я рад быть в «Нэшвилле». Игра в тело? Это только начало», — цитирует игрока официальный сайт НХЛ.