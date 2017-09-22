Хелльберг: если вы относитесь к Кинэну с уважением, то он ответит так же

Вратарь «Куньлуня» Магнус Хелльберг поделился впечатлениями от пребывания в КХЛ.

«Я не знал, чего ожидать, это мой первый год в КХЛ. Чувствовал, что у нас хороший коллектив, который может стать претендентом на что-то большее. Стараюсь идти от игры к игре. Если мне говорят, что я выхожу на лёд, я буду отдавать всё, чтобы команда победила. Пока всё идет хорошо, но сезон длинный. Какой матч был самым трудным? Наверное, игра с «Ак Барсом» в гостях. «Йокерит» дома тоже оказался непростым соперником, но не думаю, что они были лучше, чем мы. В целом мы играем хорошо.

Очевидно, что КХЛ – одна из лучших лиг в мире. Я играл в США на протяжении пяти лет, моя цель была попасть в НХЛ. Но по прошествии времени я почувствовал, что мне нужно что-то новое в жизни. Получал предложения из КХЛ в прошлые годы, но тогда это было неправильное время. А когда меня позвали в «Куньлунь», я понял, что это будет неплохое приключение – попробовать строить хоккей в Китае. Здесь большие площадки, но адаптация проходит неплохо, сложности были только на предсезонке. Хотя ещё нужно работать, процесс продолжается.

Мне нравится с Кинэном работать. Особенно учитывая, что его команды побеждают. Кинэн – тренер-победитель, и ты очень мотивирован, когда играешь за него. Я люблю чувствовать давление, это часть работы. Кинэн – хороший человек, если вы относитесь к нему с уважением, то он ответит так же. Он переживает за всё, что происходит вне льда у игроков, в том числе и за их семьи, чтобы было все в порядке.

Когда рассказал друзьям, что буду играть в хоккей в Китае, никто не понимал, что я имею в виду. Позже объяснил, что поеду в команду КХЛ. Это мой первый год здесь, я не знал, чего ждать от Китая. Поискал, что пишут в Интернете, поспрашивал тех, кто тут был. Нравится еда, город, люди хорошо к нам относятся, ширится аудитория болельщиков. Китай – большой и новый рынок для хоккея», — цитирует игрока официальный сайт КХЛ.