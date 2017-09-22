«Магнитка» — «Салават»: Дронов сыграет во второй паре магнитогорцев

Магнитогорский «Металлург» и «Салават Юлаев» назвали составы на очный матч регулярного чемпионата КХЛ.
«Металлург» Магнитогорск:
Кошечкин (Самсонов);
Бирюков — Пивцакин, Мозякин — Коварж — Григоренко;
Дронов — Шаус, Косов — Эллисон — Осала;
Терещенко — Денисов, Тимкин — Филиппи — Платонов;
Будкин, Швырёв, Берестенников — Калетник — Казионов.
«Салават Юлаев»:
Скривенс (Кареев);
Логинов — Куляш, Лисин — Бодров — Макаров;
Арзамасцев — Ларсен, Умарк — Кемппайнен — Хартикайнен;
Панин — Гончаров, Фёдоров — Зубов — Кокарев;
Скориков — Петрищев, Солодухин — Коротков — Майоров.
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