«Трактор» отправил Шарова в ВХЛ, «Барыс» вернул Тривино из фарм-клуба

КХЛ опубликовала изменения в составах команд на 22 сентября.
«Автомобилист»:
— переведён из клуба МХЛ «Авто» защитник Щемеров Александр;
— переведён из клуба МХЛ «Авто» нападающий Рассейкин Максим.
«Барыс»:
— возвращён из фарм-клуба «Номад» нападающий Тривино Кори;
— переведён в клуб ВХЛ «Торпедо» У-К вратарь Кудрявцев Сергей.
«Динамо» Р:
— переведён из списка травмированных защитник Галвиньш Гунтис.
«Лада»:
— переведён из клуба МХЛ «Ладья» нападающий Рахимуллин Дамир.
«Северсталь»:
— возвращён в клуб МХЛ вратарь Артамкин Алексей.
«Трактор»:
— отзаявлен из команды КХЛ и дозаявлен в список «Командированные в ВХЛ» Шаров Александр П. (№42, нападающий, Россия, 23.06.1995, 184-80, Л) (21.09.2017);
— переведён из клуба МХЛ «Белые Медведи» вратарь Мыльников Сергей.
ЦСКА:
— права на Соколку Даниила обменяны в «Барыс» на денежную компенсацию (21.09.2017).