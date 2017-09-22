«Трактор» отправил Шарова в ВХЛ, «Барыс» вернул Тривино из фарм-клуба

КХЛ опубликовала изменения в составах команд на 22 сентября.

«Автомобилист»:

— переведён из клуба МХЛ «Авто» защитник Щемеров Александр;

— переведён из клуба МХЛ «Авто» нападающий Рассейкин Максим.



«Барыс»:

— возвращён из фарм-клуба «Номад» нападающий Тривино Кори;

— переведён в клуб ВХЛ «Торпедо» У-К вратарь Кудрявцев Сергей.



«Динамо» Р:

— переведён из списка травмированных защитник Галвиньш Гунтис.



«Лада»:

— переведён из клуба МХЛ «Ладья» нападающий Рахимуллин Дамир.



«Северсталь»:

— возвращён в клуб МХЛ вратарь Артамкин Алексей.



«Трактор»:

— отзаявлен из команды КХЛ и дозаявлен в список «Командированные в ВХЛ» Шаров Александр П. (№42, нападающий, Россия, 23.06.1995, 184-80, Л) (21.09.2017);

— переведён из клуба МХЛ «Белые Медведи» вратарь Мыльников Сергей.



ЦСКА:

— права на Соколку Даниила обменяны в «Барыс» на денежную компенсацию (21.09.2017).