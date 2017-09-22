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КХЛ оштрафовала Шалаева, Лемтюгова и Гулявцева на 300 тыс. рублей

22 сентября 2017, пятница. 18:39 Хоккей

КХЛ вынесла несколько дисциплинарных решений в адрес менеджеров, тренеров и игроков клубов лиги.

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Как сообщает «Спорт-экспресс», президент «Авангарда» Владимир Шалаев, нападающий омского клуба Николай Лемтюгов и главный тренер «Северстали» Александр Гулявцев оштрафованы на 300 тыс. рублей за критику арбитров после матчей «Авангард» – СКА (1:3) и «Салават Юлаев» – «Северсталь» (0:2).

В матче «Авангард» — СКА в концовке третьего периода 5+20 получил защитник хозяев Александр Осипов, а затем омичей оштрафовали за нарушение численного состава. Гулявцев же отметил, что у «Северстали» было в четыре раза больше удалений в игре со СКА, но КХЛ не стала бы рассматривать претензии клуба.

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Источник: Спорт-экспресс Сообщить об ошибке
Теги
ХК Авангард ХК Северсталь Александр Гулявцев Владимир Шалаев Майк Кинэн Николай Лемтюгов Хоккейное судейство
Новости. Хоккей
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