Горский: судьи правы в эпизодах с Осиповым и Михеевым, фол Прохоркина пропустили

Руководитель департамента судейства КХЛ Алексей Горский прокомментировал решения судей в четырёх эпизодах матча «Авангард» — СКА (1:3), которые решил оспорить омский клуб.

«Судьи совершенно правильно оценили игровой эпизод и правильно квалифицировали его как толчок на борт. Да, на первый взгляд может показаться, что воздействие не такое сильное, и на 5+20 нарушение не тянет, и можно ограничиться малым штрафом. И, скорее всего, именно малый штраф и был бы выписан. Если бы не последствия нарушения. У Широкова разбиты нос и губы, кровь на льду. Это указывает на то, что игрок СКА получил травму. Он находился в уязвимой позиции, лицом к борту, ударился о заграждение. У него даже сломался визор… И в данной ситуации у судей просто не остаётся другого выхода, кроме как выписать Осипову большой и дисциплинарный штраф до конца игры.

Мы весьма тщательно и много раз со всех сторон просматривали этот эпизод. После толчка левой рукой, Осипов добавил в спину, как говорят, в область номера. Нарушение очевидное, считаю, что претензии со стороны «Авангарда» — необоснованные.

Видео нарушения Осипова можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.

Этот эпизод вызвал резонанс, в первую очередь потому, что последовал сразу же за удалением Александра Осипова. «Авангард» уже играл в меньшинстве, уступал в счёте, до конца третьего периода оставалось совсем немного времени. Наверное, можно понять эмоции игроков и тренеров «Авангарда», мол, ещё что-то там судьи придумали. Тем не менее, нарушение численного состава со стороны хозяев было, и судьи его чётко зафиксировали. На повторе можно увидеть, как Илья Михеев (№66) спешит на скамейку, но доехать до неё не успевает. В это же время со скамейки выскакивает ещё один игрок хозяев, и успевает покинуть полутораметровую зону, границы которой определены правилами, в тот момент, когда Михеев ещё далеко от скамейки. Для меня это нарушение не вызывает сомнений.

На мой взгляд, Чудинов играл чисто. Он подъехал к Галимову чуть сбоку, клюшкой пытался выбить шайбу, сделал техничное движение. Никакого воздействия со стороны Чудинова, никакого толчка на борт здесь нет.

Надо признать, что судьи пропустили нарушение со стороны Прохоркина, здесь подножка, нужно было выписывать малый штраф. «Авангард» прав, судьям послано видео с разъяснением данного эпизода и указание на ошибку.

В заключении хотел бы отметить, что, несмотря на накалённую в концовке матча атмосферу, судейская бригада именно в это время сработала чётко, разобравшись правильно в двух сложных эпизодах", — цитирует Горского пресс-служба КХЛ.