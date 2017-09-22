Защитник «Авангарда» Осипов дисквалифицирован на два матча и оштрафован

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод матча «Авангард» (Омская область) – СКА (Санкт-Петербург).
На основании предоставленных материалов принято решение оставить без изменений наложенное на защитника ХК «Авангард» Александра Осипова наказание по правилу 520 б (Толчок на борт) «Руководства по судейству сезона-2017/18» – большой штраф плюс автоматически дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.), а также согласно п.1.12. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ подвергнуть его денежному штрафу.
Так как Александр Осипов наказан большим и дисциплинарным до конца игры штрафом (5 мин. + 20 мин.) во второй раз в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2017/18, в соответствии с пунктом 4.3.2 статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ на него накладывается дисквалификация на две игры, а также индивидуальный штраф.
Видео нарушения Осипова можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.
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