Защитник «Авангарда» Осипов дисквалифицирован на два матча и оштрафован

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод матча «Авангард» (Омская область) – СКА (Санкт-Петербург).

Гулявцев был прав? Как судьи продолжают опекать СКА На этот раз пострадал «Авангард». Когда это закончится?

На основании предоставленных материалов принято решение оставить без изменений наложенное на защитника ХК «Авангард» Александра Осипова наказание по правилу 520 б (Толчок на борт) «Руководства по судейству сезона-2017/18» – большой штраф плюс автоматически дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.), а также согласно п.1.12. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ подвергнуть его денежному штрафу.

Так как Александр Осипов наказан большим и дисциплинарным до конца игры штрафом (5 мин. + 20 мин.) во второй раз в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2017/18, в соответствии с пунктом 4.3.2 статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ на него накладывается дисквалификация на две игры, а также индивидуальный штраф.

Видео нарушения Осипова можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.

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