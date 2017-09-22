Главный тренер «Куньлуня» Майк Кинэн получил одноматчевую дисквалификацию

КХЛ вынесла дисциплинарное решение относительно главного тренера «Куньлунь Ред Стар» Майка Кинэна, который вышел на лёд после завершения матча с «Северсталью» (4:5).

В матче «Северсталь» (Череповец) — «Куньлунь Ред Стар» (Пекин) главный тренер гостей Майк Кинэн допустил недисциплинированное поведение (правило 551 б «Руководства по судейству»), за что был наказан дисциплинарным штрафом (20 минут). Об этом была сделана соответствующая запись в протоколе матча.

Согласно п.2.2 статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ Майк Кинэн дисквалифицирован на одну игру и подвергнут денежному штрафу.

Видео эпизода можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.