«Сухарь» Барулина помог ХК «Сочи» обыграть «Автомобилист»

«Автомобилист» потерпел поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с ХК «Сочи». Встреча, проходившая в Екатеринбурге, завершилась со счётом 0:2. Команда Сергея Зубова выиграла четвёртый матч подряд.

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На 36-й минуте Юрий Александров вывел гостей вперёд. Точку в матче поставил Илья Хохлов, поразивший пустые ворота хозяев. Голкипер Константин Барулин провёл матч на ноль, отразив 30 бросков.



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