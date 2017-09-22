«Магнитка» отыгралась с 0:3, но уступила «Салавату», продлив серию поражений

«Салават Юлаев» одержал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с магнитогорским «Металлургом». Встреча, проходившая в Магнитогорске, завершилась со счётом 3:4. Серия поражений «Магнитки» составляет уже четыре матча.

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В первом периоде гости дважды поразили ворота «Магнитки», отличились Захар Арзамасцев и Евгений Бодров. В начале второй двадцатиминутки Филип Ларсен сделал счёт 3:0 в пользу уфимцев, после чего Илья Самсонов заменил Василия Кошечкина в воротах.



Хозяева смогли отыграть две шайбы в середине встречи, голы на свой счёт записали Никита Пивцакин и Сергей Терещенко, а в третьем периоде Томаш Филиппи сравнял счёт, однако через 25 секунд «Салават» вновь вышел вперёд благодаря голу Вячеслава Солодухина.

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