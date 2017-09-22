С. Зубов: отмечу Барулина, он действительно вернулся, и в ХК «Сочи» этому рады

Главный тренер ХК «Сочи» Сергей Зубов прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом» со счётом 2:0 и отметил игру вратаря своей команды Константина Барулина.

«Отмечу игру нашего вратаря, он действительно вернулся, и мы этому очень рады. Вся команда сегодня чем-то жертвовала. Победить сегодня в хоккее непросто, это одна из побед, где каждый из нас чем-то пожертвовал. Отличное меньшинство, выстояли «три на пять», думаю, что это предопределило исход матча», — передаёт слова Зубова корреспондент «Чемпионата» Олег Поляков.