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«Чикаго» выставил вратаря Джеффа Гласса на драфт отказов

22 сентября 2017, пятница. 19:57 Хоккей

«Чикаго Блэкхоукс» выставил на драфт отказов вратаря Джеффа Гласса, сообщает журналист TVA Sports Рено Лавуа.

31-летний Гласс известен по игре в КХЛ, с 2009 по 2016 год он выступал за «Барыс», «Сибирь», «Спартак», ЦСКА, «Ладу» и минское «Динамо». Кроме того, в 2005 году он выиграл молодёжный чемпионат мира в составе сборной Канады. В прошедшем сезоне Гласс играл в АХЛ за «Торонто Марлис» и фарм-клуб «Чикаго» — «Рокфорд Айсхогз», провёл 22 матча с процентом отражённых бросков 91,55 и коэффициентом надёжности 2,34.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Чикаго Блэкхоукс Джефф Гласс
Новости. Хоккей
22 сентября 2017, пятница
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