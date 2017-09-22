«Чикаго» выставил вратаря Джеффа Гласса на драфт отказов

«Чикаго Блэкхоукс» выставил на драфт отказов вратаря Джеффа Гласса, сообщает журналист TVA Sports Рено Лавуа.



31-летний Гласс известен по игре в КХЛ, с 2009 по 2016 год он выступал за «Барыс», «Сибирь», «Спартак», ЦСКА, «Ладу» и минское «Динамо». Кроме того, в 2005 году он выиграл молодёжный чемпионат мира в составе сборной Канады. В прошедшем сезоне Гласс играл в АХЛ за «Торонто Марлис» и фарм-клуб «Чикаго» — «Рокфорд Айсхогз», провёл 22 матча с процентом отражённых бросков 91,55 и коэффициентом надёжности 2,34.