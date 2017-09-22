«Лада» потерпела девятое поражение подряд, проиграв «Ак Барсу» в Тольятти

«Ак Барс» одержал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Ладой». Встреча, проходившая в Тольятти, завершилась со счётом 3:1.

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Первый период прошёл без заброшенных шайб, а во втором гости сумели отличиться дважды, авторами голов стали Станислав Галиев и Владимир Ткачёв. В третьем игровом отрезке Станислав Бочаров сократил отставание, но вскоре Джастин Азеведу сделал счёт 3:1 в пользу казанской команды.



Это поражение стало для «Лады» девятым подряд. Тольяттинцы занимают последнее место на Востоке. «Ак Барс» продлил победную серию до четырёх матчей.



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