И. Воробьёв: сравняв счёт, «Магнитка» побежала забивать ещё и тут же пропустила

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал поражение в матче с «Салаватом Юлаевым» (3:4).

«Два необязательных гола пропустили, на атаках с ходу. Было сложно, но ребята бились, после третьего гола побежали забивать ещё и пропустили необязательный гол, который и решил исход игры.



Конечно, это большая фора: проигрывать — 0:2 в первом периоде. Две атаки с ходу, о которых мы говорили, к которым мы готовились, но всё равно получилось, что здорово сыграли уфимцы в этих атаках: один бросок прямо впритирку со штангой, второй, – несколько удачно подставлена клюшка, и шайба опять полетела в девятку. Личное мастерство отдельных игроков.



И слова находили, и заводили команду. Видите, сравняли и в следующей же смене, к сожалению, пропустили», — цитирует Воробьёва пресс-служба клуба.