Вестерлунд: второй период был тяжёлым для «Салавата», мы научимся на этом

Главный тренер «Салавата Юлаева» Эркка Вестерлунд прокомментировал победу в матче с магнитогорским «Металлургом» (4:3).



«Хорошая игра. Мы здорово отыграли первый и третий периоды, но второй период оказался для нас тяжёлым. Мы научимся на этом, потому что это только вторая игра на выезде, отсюда мы будем приобретать опыт и учиться чему-то.



Мы были недовольны, как у нас получается игра в большинстве. Думаю, пока мы продолжим играть таким составом, с Фёдоровым в качестве четвёртого нападающего.



Не пожалел ли, что при счёте 3:1 взял просмотр по просьбе Скривенса? Иногда ты должен попробовать», — цитирует Вестерлунда пресс-служба «Металлурга».

«Магнитка» отыгралась с 0:3, но уступила «Салавату», продлив серию поражений