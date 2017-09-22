Нападающий «Магнитки» Ярослав Косов получил травму в матче с «Салаватом»

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв сообщил, что нападающий Ярослав Косов не доиграл матч с «Салаватом Юлаевым» из-за травмы. Встреча завершилась со счётом 3:4.

«Косов ушёл с травмой в середине игры. Не от хорошей жизни поменяли его на Филиппи. А Шенфельд сыграл восемь игр и набрал одно очко за пас в большинстве. Поэтому и поменяли», — цитирует Воробьёва пресс-служба клуба.

24-летний Косов провёл в этом сезоне 11 матчей и отметился 4 (2+2) баллами за результативность при показателе полезности "-3".