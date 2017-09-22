Назаров: я 11-й год главный тренер, но у меня нет ответа, в чём секрет побед

Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров прокомментировал победу в матче с «Трактором» (3:0).

«Рад победе, безусловно. Знали, что матч будет очень тяжёлым. Знали, что в тренерском штабе «Трактора» произошла отставка. Настраивались и понимали, что у игроков «Трактора» будет мотивация. Рад, что выдержали и выиграли матч. Готовимся к следующей игре.



Какова тренерская формула успеха? Много факторов имеет значение. С тренерами общаемся постоянно, когда в коридорах пересекаемся. Я работаю уже 11-й год главным тренером, но ответа у меня так и нет, в чём секрет побед. Понятно, когда проигрываешь, меняешь какие-то моменты, а так, жёсткой формулы успеха нет. Думаю, ни один тренер не ответит на этот вопрос. Просто работаем, стараемся, ребята под шайбу бросаются. Соглашусь, что всё приходит через работу», — цитирует Назарова пресс-служба «Трактора».