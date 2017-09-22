Билялетдинов: не думали о серии поражений «Лады», «Ак Барс» хорошо подготовился

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Ладой» (3:1).

«Команда очень хорошо подготовилась к сегодняшнему матчу, правильно сработала, создавала моменты, но не всё получилось реализовать. Перед матчем мы не думали, что у соперника затяжная серия поражений. В “Ладе” молодые ребята, которые хотят играть, стараются себя показать. Готовились к серьёзному сопернику, что в итоге и увидели. Результатом доволен», — передаёт слова Билялетдинова корреспондент “Чемпионата” Сергей Ляховский.