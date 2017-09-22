Аболс: “Лада” не имеет права пропускать больше одной шайбы за игру

Главный тренер «Лады» Артис Аболс прокомментировал поражение в матче с «Ак Барсом» (1:3), которое стало для его команды девятым подряд.

“Имея такие большие проблемы с нападением, мы не имеем права пропускать больше одного гола. Во втором периоде много ошибались, не могли вывести шайбу из своей зоны. В третьем периоде отыграли одну шайбу. Знали, что «Ак Барс» не просто мастеровитая, но и очень организованная команда. Рано побежали забивать и пропустили контратаку.

Реальный шанс у нас был в первом периоде, когда три раза играли в большинстве, но, помимо мастерства, для его реализации нужно хладнокровие, а оно было сегодня только у одного игрока”, — передаёт слова Аболса корреспондент “Чемпионата” Сергей Ляховский.