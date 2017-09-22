Рахимуллин: «Ладе» нужно продолжать работать, чёрная полоса бывает и взлётной

Нападающий “Лады” Дамир Рахимуллин прокомментировал поражение в матче с “Ак Барсом” со счётом 1:3.

“Перед игрой смотрели видео с раскатами “Ак Барса”, разбирали их игру в большинстве и меньшинстве. Для меня главным было — сыграть от обороны, без ошибок действовать в своей зоне и, по возможности, создавать моменты в нападении. Уровень игры в КХЛ гораздо выше МХЛ, поэтому не получается действовать так, как в играх за “Ладью”, — чаще бросать, идти на добивание. Плюс не хватает уверенности в некоторых ситуациях.

В моменте с Лукояновым просто по-хоккейному “закусились”, сбросили краги. Может быть, таких эмоциональных моментов иногда и не хватает команде для исправления ситуации. С такой длительной серией поражений никогда не сталкивался, но надо продолжать работать, и победы придут. Чёрная полоса бывает и взлётной”, — передаёт слова Рахимуллина корреспондент “Чемпионата” Сергей Ляховский.

«Лада» потерпела девятое поражение подряд, проиграв «Ак Барсу» в Тольятти

Видео драки Рахимуллина и Лукоянова можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.