Ч. Дженовей: выйти из сложной ситуации «Лада» может только сплочённой командой

Защитник «Лады» Чарльз Дженовей прокомментировал поражение в матче с «Ак Барсом» (1:3), которое стало для его команды девятым подряд.



«У нас было много времени в большинстве, мы должны были забивать и выходить вперёд в счёте, но сделали много ошибок. Особенно во втором периоде, за что нас и наказал соперник. Нужно отдать дань уважения сопернику, их бригады меньшинства работали очень хорошо, оказывали постоянный прессинг и не давали нам развернуться.



Из-за большого количества травм приходится искать новые сочетания, в том числе и в большинстве. На то, чтобы создалась химия между новыми игроками, уходит больше времени. Тем не менее это не извиняет нас, мы должны преодолеть эти трудности.



Такой опыт серии поражений у меня впервые, но выйти из этой сложной ситуации мы можем только все вместе, сплочённой командой», — цитирует Дженовея пресс-служба клуба.

«Лада» потерпела девятое поражение подряд, проиграв «Ак Барсу» в Тольятти