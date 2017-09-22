«Коламбус» заключил просмотровый контракт с нападающим Джоном Митчеллом

«Коламбус Блю Джекетс» подписал просмотровый контракт с нападающим Джоном Митчеллом, сообщает в своём «твиттере» журналист The Athletic Аарон Порцлайн.



В прошедшем сезоне 32-летний форвард выступал в «Колорадо Эвеланш», провёл 65 матчей регулярного чемпионата и отметился 7 (3+4) баллами за результативность при показателе полезности "-12", а также набрал 45 минут штрафа. В НХЛ на его счету 70 заброшенных шайб и 107 голевых передач в 548 матчах за «Колорадо», «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Торонто Мэйпл Лифс».