175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Задоров: НХЛ — моя лига, ничего страшного, если я пропущу Олимпиаду-2018

23 сентября 2017, суббота. 00:06 Хоккей

Защитник «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров, который недавно подписал новый контракт, отметил, что не планировал возвращаться в Россию, чтобы иметь возможность сыграть на Олимпиаде 2018 года.

Убитая мечта. Даже Овечкин не запугал НХЛ
У НХЛ всегда на первом месте бизнес, и никто этого не изменит.

«В июле сказал Джо Сакику, что не собираюсь ехать в КХЛ. Это не то, чего я хочу. Я хочу играть в лучшей лиге мира.

Мне только 22 года, ещё будет несколько Олимпиад, на которые я смогу поехать. Ничего страшного, если пропущу эти Игры. Я люблю и уважаю свою страну, я полностью русский. Я готов ехать в сборную всегда, когда меня вызовут, но в этой ситуации мои руки связаны. Это не моё решение — не ехать на Олимпиаду. Это моя лига, моя команда, здесь я играю, и, если энхаэловцы не могут поехать на Олимпиаду, ничего не попишешь", — приводятся слова Задорова на официальном сайте клуба.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

Источник: Официальный сайт "Колорадо Эвеланш" Сообщить об ошибке
Теги
Колорадо Эвеланш Сборная России — Хоккей Никита Задоров ОИ-2018
Новости. Хоккей
23 сентября 2017, суббота
00:54 «Айлендерс» заключили контракт с победителем МЧМ-2017 форвардом Беллоузом
00:31 Стэмкос: чувствую себя лучше, чем ожидал, взволнован, что наконец сыграю
00:06 Задоров: НХЛ — моя лига, ничего страшного, если я пропущу Олимпиаду-2018
22 сентября 2017, пятница
23:51 Овечкин сыграл в уличный хоккей с детьми с отклонениями в развитии
23:26 Кори Шнайдер пошутил над «Дэвилз» и болельщиками, переодевшись работником арены
23:25 «Коламбус» заключил просмотровый контракт с нападающим Джоном Митчеллом
22:56 Репортёр на матче «Автомобилист» — ХК «Сочи» перепутал Занатту с Ореховским
22:39 Результаты игрового дня МХЛ
22:27 «Ижсталь» обыграла «Буран», ХК «Рязань» уступил «Нефтянику»
22:16 Абрамов: слушаю всё, что говорят Панарин и Бобровский, стараюсь учиться у них
21:46 Ч. Дженовей: выйти из сложной ситуации «Лада» может только сплочённой командой
21:28 Рахимуллин: «Ладе» нужно продолжать работать, чёрная полоса бывает и взлётной
21:12 Аболс: «Лада» не имеет права пропускать больше одной шайбы за игру
21:11 Билялетдинов: не думали о серии поражений «Лады», «Ак Барс» хорошо подготовился
21:10 Шипин: был рад сыграть за «Трактор», но остался негативный фон от поражения
21:05 Назаров: я 11-й год главный тренер, но у меня нет ответа, в чём секрет побед
21:00 Гатиятулин: никто в «Тракторе» не согласен с такой ситуацией, будем переламывать
20:42 «Рейнджерс» отправили защитника Зборовского в АХЛ
20:40 Нападающий «Магнитки» Ярослав Косов получил травму в матче с «Салаватом»
20:35 Вестерлунд: второй период был тяжёлым для «Салавата», мы научимся на этом
20:33 И. Воробьёв: сравняв счёт, «Магнитка» побежала забивать ещё и тут же пропустила
20:17 «Лада» потерпела девятое поражение подряд, проиграв «Ак Барсу» в Тольятти
20:17 Пивцакин: «Магнитка» вытащила игру, но быстро пропустила — совсем неудачно
19:57 «Чикаго» выставил вратаря Джеффа Гласса на драфт отказов
19:48 Михнов: у «Автомобилиста» всё время не складываются первые игры домашних серий
19:47 С. Зубов: отмечу Барулина, он действительно вернулся, и в ХК «Сочи» этому рады
19:46 Крикунов: нападающие «Автомобилиста» сыграли на двойку с ХК «Сочи»
19:31 «Магнитка» отыгралась с 0:3, но уступила «Салавату», продлив серию поражений
19:29 Сборная США не возьмёт на ОИ игроков, доступных к выбору на драфте НХЛ 2018 года
19:26 «Сухарь» Барулина помог ХК «Сочи» обыграть «Автомобилист»
19:26 «Трактор» проиграл «Нефтехимику», продлив серию поражений до четырёх матчей
19:07 Главный тренер «Куньлуня» Майк Кинэн получил одноматчевую дисквалификацию
18:52 Защитник «Авангарда» Осипов дисквалифицирован на два матча и оштрафован
18:52 КХЛ отменила большой штраф защитника «Локомотива» Черепанова в матче с «Югрой»
18:44 Горский: судьи правы в эпизодах с Осиповым и Михеевым, фол Прохоркина пропустили
18:39 КХЛ оштрафовала Шалаева, Лемтюгова и Гулявцева на 300 тыс. рублей
18:20 «Трактор» отправил Шарова в ВХЛ, «Барыс» вернул Тривино из фарм-клуба
18:10 «Трактор» — «Нефтехимик»: Брынцев забросил свою первую шайбу в КХЛ в 155-м матче
17:50 Есмантович: все хотят фэйр-плей в КХЛ, судейство надо сделать независимым
17:33 Болельщиков «Салавата» с флагами не пустили на трибуны «Металлург-Арены»
17:30 Защитник «Слована» Эберт дисквалифицирован на один матч и оштрафован
17:29 НХЛ организует независимый медосмотр нападающего «Торонто» Лупула
17:12 Сергей Мозякин проводит свой 500-й матч в регулярных чемпионатах КХЛ
16:56 Экс-арбитр НХЛ будет учить игроков «Виннипега» хитовать так, чтобы не удаляться
16:30 Стали известны составы «Трактора» и «Нефтехимика» на очный матч
Все новости RSS
Партнерский контент