Стэмкос: чувствую себя лучше, чем ожидал, взволнован, что наконец сыграю

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос поделился ожиданиями от предсезонного матча с «Нэшвилл Предаторз». Капитан «молний» не играл с 15 ноября 2016 года, когда в матче с «Детройт Ред Уингз» порвал мениск.



«Прошло уже много времени с тех пор, как я играл. Я рад и взволнован, что наконец сыграю. Тренировочный лагерь проходит невероятно хорошо, команда много работает. Я чувствую себя лучше, чем ожидал. Всё отлично, первый матч — ещё один шаг подготовки к началу сезона.



Надо вкатиться, когда на льду не думаешь, а реагируешь. После травм обычно пытаешься защитить те части тела, которые были повреждены. Это проходит, когда перестаёшь об этом думать и просто реагируешь на игру. Надеюсь, так будет сегодня. Слушайте, я напополам сломал ногу, вернулся и показывал свой лучший хоккей в карьере. Сейчас надо преодолеть ещё одно препятствие. Я уверен, что через работу всё придёт», — цитирует Стэмкоса Tampa Bay Times.

Стэмкос: долгое время не ждал открытия лагеря с таким нетерпением