Кондратьев: в «Торпедо» порой бывает ненужное давление на игроков от тренера

Защитник «Амура» Максим Кондратьев прокомментировал свой уход из нижегородского «Торпедо».



«Весной Нижний Новгород усердно уговаривал, главный тренер видел меня в роли одного из ведущих защитников команды — и тут такой поворот. Хотя сборы, на мой взгляд, отработал по максимуму, набрал форму, чувствовал себя в коллективе комфортно. Впрочем у каждого тренера есть право на резкие решения — и для меня здесь раздражитель не хоккей, а человеческие моменты. Со дня на день должна была рожать супруга, она только приехала в Нижний — и тут такой фортель… Вот это самое тяжёлое.



Главный тренер был очень краток. Сказал, мол, мы не видим тебя в первых двух парах, а играть в третьей-четвёртой такому опытному игроку смысла нет. Что ж, бывает. Получается, есть тренеры, которые за одну-две недели меняют своё мнение на противоположное.



В „Амуре“ всё профессионально, отличная обстановка, все друг друга поддерживают, никто, образно говоря, не воткнёт нож в спину. В Нижнем, кстати, тоже отличная команда, вот только порой на пустом месте возникает совершенно ненужное давление на игроков со стороны тренера. На мой взгляд, это мешает клубу в целом подняться на новую высоту», — цитирует игрока Russia-Hockey.

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