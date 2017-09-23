П. Буре: Макдэвид феноменален, но не хочу сравнивать его с Гретцки

Известный нападающий Павел Буре поделился мнением об изменениях в хоккейных правилах.



«Если ты в 20 лет становишься лучшим игроком НХЛ, то, конечно, ты феноменален, — говорит Буре. — Макдэвид заработал столько очков! Такие люди — это уникумы. Но я не хотел бы сравнивать Коннора с Гретцки, потому что не люблю искать параллели между поколениями. Уэйн играл в 90-х, когда Макдэвид только родился. Каждому своё время, да и хоккей пережил большую эволюцию. И правила были разными.



Когда я выступал, то существовала красная линия. Без нее лично мне играть было бы легче — проще переходить из обороны в атаку, не надо делать лишние пасы в средней зоне. Сразу включай вертикальный хоккей, и всё. Раньше соперник просто сажал тебя на „вилы“ и ехал за тобой прицепом. А теперь цеплять другого хоккеиста уже нельзя, за это удаляют. Каждому герою — своё время», — цитирует Буре официальный сайт лиги.

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