Власич: НХЛ хочет, чтобы каждый матч заканчивался со счётом 6:5

Защитник «Сан-Хосе Шаркс» Марк-Эдуар Власич поделился мнением об ужесточении правил в Национальной хоккейной лиге. Напомним, лига стала активно штрафовать игроков за любые зацепы клюшкой.



«НХЛ хочет, чтобы каждый матч заканчивался со счётом 6:5. Всё это связано с результативностью. Лига хочет только голов. Она хочет больше голов. Каждый год она меняет что-то, чтобы забивалось больше, а эта линия направлена на то, чтобы элитные игроки получали больше возможностей забить», — цитирует Власича официальный сайт лиги.

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