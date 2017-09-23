Хаусли: защитники должны идти в атаку, время смотреть на партнёров прошло

Главный тренер «Баффало Сэйбрз» Фил Хаусли рассказал, как будет играть его команда в грядущем сезоне.



«Мы хотим играть агрессивно в нападении и в обороне. Защитники дают шанс на победу команде в каждом матче. Они должны понять, что мы хотим играть быстро и агрессивно. Прошло то время, когда защитник смотрел, как его партнёры убегали в отрыв после первого паса. Сейчас они должны подключаться, играть в зоне соперника, держать там шайбу, не позволять соперникам выбросить её. Иначе придётся обороняться», — цитирует тренера официальный сайт лиги.

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