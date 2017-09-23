Стэмкос: чувствовал себя в первом матче лучше, чем мог бы представить

Капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос поделился впечатлениями после победы в предсезонном матче с «Нэшвилл Предаторз» (3:1). Форвард впервые сыграл с ноября 2017 года, когда он порвал мениск в игре с «Детройт Ред тУингз». Стэмкос сделал в игре с «хищниками» две голевые передачи.



«Сложно предугадать, как поведёт себя организм после столь длительного перерыва. Но я чувствовал себя отлично, даже лучше, чем мог представить», — приводит слова Стэмкоса официальный сайт «молний».



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