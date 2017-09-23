Бойд: не думаю, что «Барыс» хотел предложить мне новый контракт

Нападающий московского «Динамо» Дастин Бойд поделился ожиданиями перед матчем со своей бывшей командой — астанинским «Барысом».
«Это очень важная выездная серия. Если выиграем матчи, заработаем очки, будем близки к первому месту. „Барыс“ — сильный соперник. В Омске тоже будет тяжело. „Югра“ тоже. Это очень важные матчи.
«Барыс» не предлагал мне контракт? Не думаю, что они хотели подписать меня вновь. Не то чтобы я торопился подписывать контракт, просто нашёл вариант, поскольку от «Барыса» не было предложений. «Динамо» — хорошая команда. У них были проблемы. Но потом всё решилось», — цитирует Бойда Sports.kz.
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